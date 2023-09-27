РФ строит железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком: Андрющенко указал на опасность

По его словам, в случае успеха снизится зависимость россиян от железнодорожного сообщения Крымским мостом.
Российские захватчики хотят построить прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Это поможет врагу решить проблемы военной и гражданской логистики.
Об этом сообщил в телеграмме советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус. В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону", — говорит Андрющенко.
По его словам, на практике эта ветка железной дороги не только решит вопрос военной и гражданской логистики, но и кардинально снизит зависимость россиян от железнодорожного сообщения Крымским мостом.
Андрющенко напомнил, что железнодорожное сообщение с Волоновахи идет:
- на запад идет дальше через Розовку, Мелитополь в Крым.
- к северу – Донецк.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе российский политик из Курска получил ломом по голове и обвинил в этом "ждунов".
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