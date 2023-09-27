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РФ строит железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком: Андрющенко указал на опасность

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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РФ строит железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком: Андрющенко указал на опасность

РФ строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

По его словам, в случае успеха снизится зависимость россиян от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Российские захватчики хотят построить прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Это поможет врагу решить проблемы военной и гражданской логистики.

Об этом сообщил в телеграмме советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус. В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону", — говорит Андрющенко.

Место на карте, где строят мост / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Место на карте, где строят мост / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

По его словам, на практике эта ветка железной дороги не только решит вопрос военной и гражданской логистики, но и кардинально снизит зависимость россиян от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

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Андрющенко напомнил, что железнодорожное сообщение с Волоновахи идет:

  • на запад идет дальше через Розовку, Мелитополь в Крым.
  • к северу – Донецк.
Условная схема новой линии железной дороги / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Условная схема новой линии железной дороги / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российский политик из Курска получил ломом по голове и обвинил в этом "ждунов".

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Дата публикации
Просмотры
1207
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