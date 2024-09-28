РФ стягивает к Крымскому мосту дополнительные системы ПВО: к чему готовятся оккупанты

В настоящее время россияне также построили защитные постройки.
Российская армия во временно оккупированном Крыму во что бы то ни стало пытается защитить Крымский мост.
Об этом сообщил экс-замглавы штаба ВМС ВС Украины Андрей Рыженко в интервью FREEDOM.
Он отметил, что россияне боятся новых атак украинских военных, а потому действуют на опережение, ведь последние удары по военным объектам в Крыму вызвали немалую обеспокоенность у РФ.
По его данным, по состоянию на конец сентября 2024 года оккупанты стягивают вокруг моста через Керченский пролив системы противовоздушной обороны, а сам мост используют только на 25%.
Враг использует для перевозки только незначительную часть моста. Россияне не смогли вовремя его отремонтировать, а само состояние постройки продолжает оставаться неутешительным.
"В настоящее время общее количество грузов, перевозимых через мост в Крым, оценивается в 25%. Остальные перевозятся через Приазовский перешеек, где строится и железная дорога", – сказал Рыженко.
По его словам, кроме ПВО россияне собираются защищать мост дымовыми занавесами, подводными барьерами и боновыми заграждениями. Они очень боятся того, что ВСУ могут разрушить этот мост.
Напомним, Крымский мост нуждается в экстренном ремонте, заявили ранее партизаны "АТЕШ". Они отметили, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым.
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