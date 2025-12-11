РФ стягивает силы в Приднестровье: в ISW ответили, станет ли Одесса следующей мишенью

Приднестровье. / © ТСН.ua

Российская Федерация может создавать условия для угрозы Одесской области со стороны непризнанного Приднестровья, пытаясь закрепить украинские войска на юго-западе Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Источники Общественного в украинском ГУР проинформировали, что Россия пытается усилить свое присутствие в Приднестровье, усиливая мобилизационные мероприятия, расконсервируя вооружение и запуская производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

Источники в ГУР предупредили, что эти меры увеличат риск проникновения российских ВРГ в Одесскую область из Приднестровья. Отмечается, что столица Тирасполь расположена примерно в 80 км от Одессы. Это означает, что развертывание российских подразделений БПЛА в оккупированном Приднестровье ставит город в зону действия российских ударов дронов средней дальности.

В ISW отмечают, что войска РФ наносят удары по украинским тыловым районам на оперативной глубине (около 25-100 км) по всему театру военных действий, используя специализированные подразделения беспилотников, и, вероятно, могут передать часть этих возможностей подразделениям, дислоцированным в Приднестровье.

Кремль, вероятно, стремится отвлечь украинские ресурсы от передовой и ближнего тыла, заставляя их защищаться от миссий инфильтрации и ударов дронов в Одесской области. областей”, - говорится в отчете Института.

В ISW продолжают оценивать, что Кремль создает условия для оправдания будущих усилий России по захвату Одесской и Николаевской областей, хотя РФ вряд ли сможет проводить такие наступательные операции в ближайшее время. Именно поэтому Москва, вероятно, сосредоточится на применении асимметричных возможностей, таких как ограниченная инфильтрация и ушибы дронов оперативной глубины.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко говорит, что Россия не отказывается от стратегической цели отрезать Украину от Черного моря. В частности, по его словам, существуют угрозы и для Одессы. из Приднестровья . В качестве примера он напоминает о наличии военной базы РФ в непризнанной республике.