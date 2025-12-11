- Дата публикации
-
Украина
РФ стягивает силы в Приднестровье: в ISW ответили, станет ли Одесса следующей мишенью
Россия раскручивает сценарий атаки на Одессу из Приднестровья.
Российская Федерация может создавать условия для угрозы Одесской области со стороны непризнанного Приднестровья, пытаясь закрепить украинские войска на юго-западе Украины.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Источники Общественного в украинском ГУР проинформировали, что Россия пытается усилить свое присутствие в Приднестровье, усиливая мобилизационные мероприятия, расконсервируя вооружение и запуская производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.
Источники в ГУР предупредили, что эти меры увеличат риск проникновения российских ВРГ в Одесскую область из Приднестровья. Отмечается, что столица Тирасполь расположена примерно в 80 км от Одессы. Это означает, что развертывание российских подразделений БПЛА в оккупированном Приднестровье ставит город в зону действия российских ударов дронов средней дальности.
В ISW отмечают, что войска РФ наносят удары по украинским тыловым районам на оперативной глубине (около 25-100 км) по всему театру военных действий, используя специализированные подразделения беспилотников, и, вероятно, могут передать часть этих возможностей подразделениям, дислоцированным в Приднестровье.
Кремль, вероятно, стремится отвлечь украинские ресурсы от передовой и ближнего тыла, заставляя их защищаться от миссий инфильтрации и ударов дронов в Одесской области. областей”, - говорится в отчете Института.
В ISW продолжают оценивать, что Кремль создает условия для оправдания будущих усилий России по захвату Одесской и Николаевской областей, хотя РФ вряд ли сможет проводить такие наступательные операции в ближайшее время. Именно поэтому Москва, вероятно, сосредоточится на применении асимметричных возможностей, таких как ограниченная инфильтрация и ушибы дронов оперативной глубины.
Напомним, военный эксперт Игорь Романенко говорит, что Россия не отказывается от стратегической цели отрезать Украину от Черного моря. В частности, по его словам, существуют угрозы и для Одессы. из Приднестровья . В качестве примера он напоминает о наличии военной базы РФ в непризнанной республике.