РФ существенно наращивает силы на Донбассе: оккупанты скрыто завезли танки, бронемашины и беспилотники

Военную технику из России доставили железнодорожным и автомобильным транспортом.
Вооруженные силы РФ продолжают наращивать свое военное присутствие на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО). В январе Кремль скрыто завез танки, бронемашины и беспилотники.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в Донецкую и Луганскую области для армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение в том числе, для артиллерийских систем и минометов", — говорится в сообщении украинской разведки.
Кроме того, как отмечают в ГУР, в конце января командование войск РФ направило в высшие органы управления ВС России заявки на комплектование дополнительным вооружением территории ОРДЛО, а также на поставку запасных частей – агрегатов – для восстановления военной техники.
Напомним, CNN опубликовало новые спутниковые снимки, свидетельствующие о продолжении наращивания сил России у границ Украины. Сделала фотографии американская компания "Максар Текнолоджис". На снимках, кроме военной техники, видно увеличение количества палаток и укрытий.
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