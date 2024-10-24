РФ тайно похоронила тела двух убитых 16-летних подростков-героев из Бердянска – адвокат

Тела героических подростков не отдали родным, и, скорее всего, похоронили тайно

Оккупанты до сих пор не отдали родственникам тела убитых подростков-героев из Бердянска Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Об этом рассказал представитель семьи Тиграна Оганнисяна, адвокат Андрей Яковлев в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, оккупанты тайно похоронили тела героических подростков.

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Адвокат объяснил, что россияне обвинили убитых юношей в "террористической деятельности" и открыли по этому уголовное дело, которое сразу же и закрыли в связи с гибелью "фигурантов". В таких случаях оккупанты не возвращают тела родственникам, а хоронят их тайно.

"У них есть правило, что при таких обстоятельствах они не отдают тела родным и хоронят тайно. Но это не было официальным актом, где можно родные сообщить о том, что действительно в таких-то могилах лежат тела. Они отвечают официально о том, что из-за такого их захоронения не предусмотрено. Но Бердянск — небольшой город и сомневаться в том, что их похоронили, оснований нет", — отметил юрист.

Казнь россиянами 16-летних подростков в Бердянске

Напомним, что в июне 2023 года российские оккупанты в Бердянске убили двух подростков — 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. По словам омбудсмана Дмитрия Лубинца, это была внесудебная казнь.

Оккупанты подозревали юношей в подготовке диверсии на железной дороге во временно оккупированном Бердянске.

По данным соучредительницы Медийной инициативы по правам человека Ольги Решетиловой, подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова застрелили снайперы.

"Никита был убит выстрелом в голову, а Тигран – выстрелом в сердце. То есть оккупационная полиция даже не пыталась каким-то образом сохранить жизнь ребят", – рассказала она.

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