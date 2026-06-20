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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
803
Время на прочтение
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РФ терроризирует посреди дня большой областной центр: город под атакой КАБов, гремят взрывы — есть погибшие и раненые

Власти призывают находиться в безопасных местах.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Фото иллюстрированное

Фото иллюстрированное / © Associated Press

В Запорожье раздалась серия взрывов. Предварительно россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

Воздушные силы Украины призвали жителей немедленно перейти в укрытие.

«Внимание! г. Запорожье находится под вражеским обстрелом КАБами! Находитесь в укрытиях до отбоя!» — говорится в предупреждении.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки травмированы шесть человек. Также известно о гибели четырех человек.

«Вероятно, человек под завалами. Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье», — сообщил Федоров.

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

По информации местных жителей, в городе раздалось более 10 взрывов.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, днем 20 июня российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Во время воздушной тревоги в городе раздались мощные взрывы. Информация о последствиях атаки, разрушениях и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Также, посреди дня 20 июня российские беспилотники также совершили массированную атаку по Одесской области, где, к счастью, обошлось без пострадавших. Утром вражеский дрон попал в автозаправочную станцию в Белгород-Днестровском районе, вызвав возгорание газовоза и угрозу масштабного взрыва.

Позже кафиры ударили беспилотниками по территории местных транспортного и строительного предприятий. В результате этих попаданий возник сильный пожар и получили повреждения пустые топливные емкости.

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Дата публикации
Количество просмотров
803
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