Фото иллюстрированное / © Associated Press

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В Запорожье раздалась серия взрывов. Предварительно россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

Воздушные силы Украины призвали жителей немедленно перейти в укрытие.

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«Внимание! г. Запорожье находится под вражеским обстрелом КАБами! Находитесь в укрытиях до отбоя!» — говорится в предупреждении.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки травмированы шесть человек. Также известно о гибели четырех человек.

«Вероятно, человек под завалами. Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье», — сообщил Федоров.

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

По информации местных жителей, в городе раздалось более 10 взрывов.

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Информация о последствиях обстрела уточняется.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, днем 20 июня российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Во время воздушной тревоги в городе раздались мощные взрывы. Информация о последствиях атаки, разрушениях и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Также, посреди дня 20 июня российские беспилотники также совершили массированную атаку по Одесской области, где, к счастью, обошлось без пострадавших. Утром вражеский дрон попал в автозаправочную станцию в Белгород-Днестровском районе, вызвав возгорание газовоза и угрозу масштабного взрыва.

Позже кафиры ударили беспилотниками по территории местных транспортного и строительного предприятий. В результате этих попаданий возник сильный пожар и получили повреждения пустые топливные емкости.

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