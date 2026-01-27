РФ теряет позиции у Синьковки, но давит на Покровск: детали от эксперта

© ТСН

Ситуация у Синьковки остается напряженной, однако Силы обороны смогли оттеснить российские подразделения севернее Купянска. Сейчас там идет зачистка отдельных позиций противника.

Об этом сообщил военный журналист Владислав Селезнев в эфире «КИЕВ24».

По его словам, Синковка является стратегически важным населенным пунктом, фактически открывающим или закрывающим путь к Купянску.

«Синковка — это ключ к Купянску. Если этот ключ в нашем кармане, то планы и намерения врага по установлению контроля над этими территориями становятся бесполезными», — отметил Селезнев.

Он добавил, что украинские подразделения смогли серьезно отбросить противника с позиций, расположенных севернее Купянска, что существенно усложняет дальнейшее продвижение армии РФ в этом направлении.

В то же время, по словам военного журналиста, российские войска вынуждены перераспределять свои ресурсы из-за активных боевых действий на других участках фронта. В частности, значительное количество сил и средств противник направляется на Покровское направление.

«Покровск сейчас оттягивает на себя серьезный ресурс российской армии», — подчеркнул Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация создает дополнительные возможности для сил обороны Украины сдерживать врага и срывать его наступательные планы сразу на нескольких направлениях.

Как сообщали аналитики DeepState сообщили о ситуации на фронте.

Зафиксировано продвижение окупантов возле населенных пунктов Синельниково и Кирпичное. Также критическая ситуация сложилась в поселке Вильча, куда активно входят российские штурмовые группы. Ранее считавшаяся «серой» зона стремительно расширяется.