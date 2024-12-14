РФ травит военных ВСУ химвеществами: сколько пострадавших и погибших

Армия русской Федерации употребляли на войне химические вещества. С начала полномасштабного вторжения с разными степенями отравления госпитализировали более двух тысяч украинских военнослужащих. Трое – умерли.

Об этом на брифинге заявил руководитель отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

"В частности, ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Что касается погибших военнослужащих, то у нас сейчас три таких летальных случая", — сообщил эксперт.

Имена погибших и подразделения, в которых они служили, он не назвал. В свою очередь, ВСУ не используют химические вещества. Власюк отмечает, что эти средства запрещены к использованию.

Как сообщалось, организация по запрету химического оружия впервые обнаружила газ CS, предназначен для массового поражения, в образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий, оказанных Украиной. Образцы для исследования отобрали после инцидента, произошедшего 20 сентября 2024 года вблизи села Ильинка в Днепропетровской области.

Читайте также: