РФ требует от Нацполиции данные лидера харьковского Нацкорпуса

Следственный комитет Российской Федерации обратился в Национальную полицию Украины с требованием найти организаторов и свидетелей акций протеста у российского консульства в Харькове в 2018-2019 гг.

В частности, Россия требует данные руководителя Харьковской областной ячейки Национального Корпуса Константина Немичева.

Об этом сам Немичев написал в соцсетях и продемонстрировал фотокопию писем СК РФ.

"Россияне требуют от наших полицейских, чтобы со мной провели разъяснительную работу, а также предоставили россиянам мою подробную биографию, копии моих документов, а также списки членов партии "Национальный Корпус"", — написал Немичев.

В ответ на письмо российской стороны Немичева вызвали в районный отдел Нацполиции.

"Украинские "правоохранители" на полном серьезе приняли во внимание требование "коллег" страны-агрессора провести беседу с защитником Украины по акциям протеста под консульством России три года назад. Хочется спросить: где были эти "следователи" в 2014-15 годах, когда Константин рисковал жизнью во время освобождения Мариуполя, Широкиного и других украинских городов?", — написал в телеграмме лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Как известно, в 2019 году во время акций протеста генеральное консульство РФ в Харькове активисты забросали яйцами и "зеленкой". РФ расценила это как нападение на дипломатическое учреждение.