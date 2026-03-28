РФ третьи сутки подряд атакует объекты «Нафтогаза»: есть погибший
С начала недели из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры погибли двое работников.
Ночью 28 марта российская армия снова атаковала объекты «Нафтогаза» в Полтавской области. Есть погибший.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В НАК «Нафтогаз» отмечают, что третьи сутки подряд оккупанты наносят удары по газодобывающим активам. Сейчас на месте прилетов работают все службы.
«Во время одной из атак погиб наш коллега — 55-летний Роман Чмихун. Он работал оператором технологических установок. Это уже вторая гибель нашего коллеги за эту неделю», — сообщили в компании.
Атака на Полтавщину 28 марта
Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что ночью россияне нанесли удары беспилотниками по региону. Чиновник информировал об одном погибшем.
«Зафиксировано попадание в жилой дом и в промышленные объекты в Полтавском районе», — подчеркнул он, а затем добавил, что утром враг повторно атаковал промышленное предприятие.
Напомним, минувшей ночью из-за атаки РФ на объект «Нафтогаза» тысячи человек остались без газа. В Полтавском районе из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения.