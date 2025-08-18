- Дата публикации
РФ целенаправленно ударила по дому в Харькове: моменты "прилетов" попали на видео
Мэр Харькова заявил, что вражеские дроны заходили на цель с разных сторон, а моменты попаданий зафиксировали на видео.
Во время атаки на Харьков рано утром 18 августа российские войска целенаправленно ударили по жилому дому. Моменты вражеских «прилетов» попали на видео.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Удар по жилому дому был целенаправленный — пять вражеских „шахедов“ заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра», — говорится в заявлении городского головы.
Терехов назвал российскую атаку на Харьков «террором в чистом виде», «которому нет ни объяснения, ни оправдания».
Мэр также публиковал видео с моментами попаданий вражеских дронов в Харькове.
Напомним, вечером 17 августа российские оккупанты атаковали Харьков баллистической ракетой «Искандер»: ударили по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Из-за вражеской атаки были ранены люди.
В ночь на 18 августа враг ударил по Харькову беспилотниками, которые попали в том же районе города. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке.
По последним данным, из-за атаки на Харьков погибли семь человек, еще 20 человек пострадали. Среди жертв и раненых есть дети. 18 августа в области объявлено Днем траура.