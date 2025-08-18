РФ целенаправленно ударила по дому в Харькове: моменты "прилетов" попали на видео

«Прилет» по дому в Харькове 18 августа / © скриншот с видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время атаки на Харьков рано утром 18 августа российские войска целенаправленно ударили по жилому дому. Моменты вражеских «прилетов» попали на видео.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Удар по жилому дому был целенаправленный — пять вражеских „шахедов“ заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра», — говорится в заявлении городского головы.

Реклама

Терехов назвал российскую атаку на Харьков «террором в чистом виде», «которому нет ни объяснения, ни оправдания».

Мэр также публиковал видео с моментами попаданий вражеских дронов в Харькове.

Дата публикации 13:29, 18.08.25 Количество просмотров 19 «Прилеты» по дому в Харькове 18 августа попали на видео

Напомним, вечером 17 августа российские оккупанты атаковали Харьков баллистической ракетой «Искандер»: ударили по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Из-за вражеской атаки были ранены люди.

В ночь на 18 августа враг ударил по Харькову беспилотниками, которые попали в том же районе города. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке.

Реклама

По последним данным, из-за атаки на Харьков погибли семь человек, еще 20 человек пострадали. Среди жертв и раненых есть дети. 18 августа в области объявлено Днем траура.