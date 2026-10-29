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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ целый день бьет по большому областному центру: под атакой люди и транспорт, много раненых (фото)

Российские оккупанты целенаправленно бьют ракетами и дронами по людным местам. Сейчас известно о 14 раненых.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Поврежденный из-за атаки на Запорожье автобус

Поврежденный из-за атаки на Запорожье автобус

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Запорожье с самого утра 29 октября находится под непрерывными атаками российской армии. Враг нанес ракетные и дроновые удары по гражданскому транспорту и местам скопления людей, в результате чего есть много раненых.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По словам Федорова, Запорожье с самого утра находится под непрерывными российскими атаками. Враг нанес два ракетных удара и продолжает атаковать город FPV-дронами. Под прицелом россиян оказываются автомобили, общественный транспорт и места скопления людей.

В разных районах зафиксировали семь ударов по гражданскому транспорту.

Сейчас известно о 14 раненых в Запорожье, среди которых 14-летний ребенок. Полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия российских ударов.

«Обращаюсь ко всем запорожцам: сегодня особенно важно минимизировать передвижение по городу. По возможности оставайтесь в безопасных местах, избегайте открытых участков улиц и обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя», — призвал Федоров.

Последствия атаки на транспорт в Запорожье 29 октября

Последствия атаки на транспорт в Запорожье 29 октября

Последствия атаки на транспорт в Запорожье 29 октября

Последствия атаки на транспорт в Запорожье 29 октября

Атаки по Украине 29 октября — где произошли «прилеты»

Россия нанесла удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре, попав в платформу с пассажирским поездом. В результате атаки погибли 14 человек, еще 13 получили ранения. На месте работают экстренные службы. Президент Владимир Зеленский осудил очередной акт террора и призвал западных партнеров к ужесточению санкций против России.

Российская армия нанесла удар по центру Чернигова, в результате чего погибли две 15-летние школьницы, а 23 человека получили ранения. Среди раненых четверо детей, в том числе 10-месячный младенец. Вспыхнули пожары, повреждены магазины и автомобили.

Российский дрон попал в многоквартирный дом в Кременчуге, в результате чего погибли три человека. Число пострадавших возросло до 19 человек, в том числе пятеро детей. На месте происшествия экстренные службы ликвидируют пожар припаркованных автомобилей и оказывают помощь пострадавшим.

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