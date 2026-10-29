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РФ целый день бьет по большому областному центру: под атакой люди и транспорт, много раненых (фото)
Российские оккупанты целенаправленно бьют ракетами и дронами по людным местам. Сейчас известно о 14 раненых.
Запорожье с самого утра 29 октября находится под непрерывными атаками российской армии. Враг нанес ракетные и дроновые удары по гражданскому транспорту и местам скопления людей, в результате чего есть много раненых.
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.
По словам Федорова, Запорожье с самого утра находится под непрерывными российскими атаками. Враг нанес два ракетных удара и продолжает атаковать город FPV-дронами. Под прицелом россиян оказываются автомобили, общественный транспорт и места скопления людей.
В разных районах зафиксировали семь ударов по гражданскому транспорту.
Сейчас известно о 14 раненых в Запорожье, среди которых 14-летний ребенок. Полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия российских ударов.
«Обращаюсь ко всем запорожцам: сегодня особенно важно минимизировать передвижение по городу. По возможности оставайтесь в безопасных местах, избегайте открытых участков улиц и обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя», — призвал Федоров.
Атаки по Украине 29 октября — где произошли «прилеты»
Россия нанесла удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре, попав в платформу с пассажирским поездом. В результате атаки погибли 14 человек, еще 13 получили ранения. На месте работают экстренные службы. Президент Владимир Зеленский осудил очередной акт террора и призвал западных партнеров к ужесточению санкций против России.
Российская армия нанесла удар по центру Чернигова, в результате чего погибли две 15-летние школьницы, а 23 человека получили ранения. Среди раненых четверо детей, в том числе 10-месячный младенец. Вспыхнули пожары, повреждены магазины и автомобили.
Российский дрон попал в многоквартирный дом в Кременчуге, в результате чего погибли три человека. Число пострадавших возросло до 19 человек, в том числе пятеро детей. На месте происшествия экстренные службы ликвидируют пожар припаркованных автомобилей и оказывают помощь пострадавшим.