РФ весь день бьет по Запорожью: в городе масштабное обесточивание

Отключение света (иллюстративное фото) / © Associated Press

Российские войска на протяжении всего дня 4 февраля совершают прицельные удары по жилым кварталам и инфраструктуре Запорожья и области. В результате вражеской атаки зафиксировали масштабное обесточивание.

О критической ситуации в регионе сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, под удар попали объекты, обеспечивающие жизнедеятельность правого берега областного центра и Запорожского района.

«Россияне целый день ведут прицельный удар по Запорожью и области. В результате атак более 53 тысяч абонентов — правый берег Запорожья и частично Запорожский район — обесточены», — заявил Иван Федоров.

В настоящее время информация о пострадавших и объемах разрушений в настоящее время уточняется.

Напомним, 4 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Дружковки в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где традиционно собираются утром.

Также в ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.