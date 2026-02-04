ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

РФ весь день бьет по Запорожью: в городе масштабное обесточивание

Правый берег Запорожья оказался без света в результате обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света (иллюстративное фото)

Отключение света (иллюстративное фото) / © Associated Press

Российские войска на протяжении всего дня 4 февраля совершают прицельные удары по жилым кварталам и инфраструктуре Запорожья и области. В результате вражеской атаки зафиксировали масштабное обесточивание.

О критической ситуации в регионе сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, под удар попали объекты, обеспечивающие жизнедеятельность правого берега областного центра и Запорожского района.

«Россияне целый день ведут прицельный удар по Запорожью и области. В результате атак более 53 тысяч абонентов — правый берег Запорожья и частично Запорожский район — обесточены», — заявил Иван Федоров.

В настоящее время информация о пострадавших и объемах разрушений в настоящее время уточняется.

Напомним, 4 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Дружковки в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где традиционно собираются утром.

Также в ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.

Дата публикации
Количество просмотров
146
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie