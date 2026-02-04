- Дата публикации
РФ весь день бьет по Запорожью: в городе масштабное обесточивание
Правый берег Запорожья оказался без света в результате обстрелов.
Российские войска на протяжении всего дня 4 февраля совершают прицельные удары по жилым кварталам и инфраструктуре Запорожья и области. В результате вражеской атаки зафиксировали масштабное обесточивание.
О критической ситуации в регионе сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, под удар попали объекты, обеспечивающие жизнедеятельность правого берега областного центра и Запорожского района.
«Россияне целый день ведут прицельный удар по Запорожью и области. В результате атак более 53 тысяч абонентов — правый берег Запорожья и частично Запорожский район — обесточены», — заявил Иван Федоров.
В настоящее время информация о пострадавших и объемах разрушений в настоящее время уточняется.
Напомним, 4 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Дружковки в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где традиционно собираются утром.
Также в ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.