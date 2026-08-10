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- Украина
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РФ убила 15-летнего парня на Криворожье: еще два подростка ранены
Трагедия на Криворожье: из-за российских обстрелов оборвалась жизнь 15-летнего юноши.
Российские войска нанесли удар по Грушевской громаде Криворожского района Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб ребенок, еще двое юношей получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Один ребенок погиб, еще двое получили ранения. Враг атаковал Грушевское общество Криворожского района. Россияне убили 15-летнего парня», — написал он.
Ранения разной степени тяжести получили еще двое подростков:
16-летнего юношу госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести;
17-летний парень получил необходимую помощь и будет лечиться амбулаторно.
Также в результате попадания повреждений получил гражданский автомобиль.
Напомним, 3 августа в результате российского удара по автозаправочной станции в Широковской общине под Кривым Рогом погибли 42-летний спасатель Эдуард Разлог и его 8-летний сын Максим.