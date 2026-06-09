РФ убила беременную 22-летнюю женщину, раненые дети: в МИДе рассказали жуткие детали нового обстрела

Атака РФ по Чучуеву и Харькову 9 июня

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Во время атаки на Чугиев Харьковской области ночью 9 июня Россия убила 22-летнюю беременную женщину, а также есть раненые дети.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, комментируя атаку страны-агрессорки.

По словам дипломата, страна-агрессорка усиливает ракетные и дроновые атаки против гражданских из-за невыполнения задач на фронте.

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«Не достигнув своих целей на поле боя, Россия усиливает террор против гражданских. Мир не может закрывать глаза на его масштабы», — призвал украинский дипломат.



Кроме того, в Запорожье Россия убила по меньшей мере двух человек и ранила более 30, среди них дети. А в Чернигове россияне ударили по грузовику, который доставлял хлеб, ранив 55-летнего водителя.

По информации главы МИД, Россия уже совершила более 200 000 военных преступлений в Украине во время войны.

Атака на Харьковскую область 9 июня — что известно

Напомним, ночью Россия массированно ударила по Харьковской области, в частности, по Чугуеву и областному центру. По последним данным, три человека погибли, 27 пострадавших, среди них — дети.

В Харькове под прицел попали два района. Попадания произошли в Шевченковском и Холодногорском районах. Атаковали российские военные ударными беспилотниками, предварительно «Герань-2». По данным главы ОВА Олега Синегубова, в городе зафиксировано около 10 локаций «прилетов» и падения обломков.

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При атаке на Чугуев повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Погибли двое мужчин 56 и 70 лет и 22-летняя женщина.

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