РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: есть погибшие, начались экстренные отключения
Двое энергетиков погибли. Это произошло в Донецкой области. Враг также атаковал "Шахедами" энергетическую инфраструктуру Николаевской области.
На Донетчине в результате вражеской атаки на энергетический объект погибли два работника энергетической отрасли.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
По данным ведомства, в результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Закарпатской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Кроме того, российские оккупанты утром атаковали энергетический объект в Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По словам Кима, в результате атаки в области зафиксировали обесточивание.
«Утром враг атаковал „Шахедами“ энергетическую инфраструктуру области. Есть обесточивание населенных пунктов. Без пострадавших. Работы по возобновлению уже продолжаются», — говорится в сообщении.
Напомним, российский БпЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли.
Также сообщалось, что Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.