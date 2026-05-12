РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: есть погибшие, начались экстренные отключения

Энергетики работают в сверхсложных условиях / © Associated Press

На Донетчине в результате вражеской атаки на энергетический объект погибли два работника энергетической отрасли.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным ведомства, в результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Закарпатской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Кроме того, российские оккупанты утром атаковали энергетический объект в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам Кима, в результате атаки в области зафиксировали обесточивание.

«Утром враг атаковал „Шахедами“ энергетическую инфраструктуру области. Есть обесточивание населенных пунктов. Без пострадавших. Работы по возобновлению уже продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним, российский БпЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли.

Также сообщалось, что Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

