РФ убила КАБом 23 человека, получавших пенсию: Европа отреагировала на кровавую атаку

Атака на поселок Яровая. / © Национальная полиция Украины

Реклама

Россия нанесла жестокий удар по гражданскому населению в поселке Яровая Донецкой области. Европейские дипломаты отреагировали на атаку авиабомбой, убившей по меньшей мере 23 человека.

Об этом они написали на своих страницах в соцсетях.

Президент Европейского совета Антониу Кошта в Сети Х ответил на сообщение и видео с последствиями атаки президента Владимира Зеленского.

Реклама

"Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда уже президент Путин согласится начать мирные переговоры, которые уже согласился президент Зеленский?" – написал Кошта.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечает, что этот удар Москвы - как и эскалация атак в целом - это свидетельство того, что Кремль "хочет войны, а не мира".

"Пока мы обсуждали европейское будущее Украины в Европарламенте, Россия продолжила уносить жизнь гражданского населения. Сегодня более 20 человек погибли в очереди за пенсиями. Но курс Украины определен: вступление в ЕС, свобода, Европа", - написала Кос.

Заметим, что после кровавой атаки РФ министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на это. По его словам, Киев информирует всех партнеров и международные организации о подробностях этого преступления Кремля.

Реклама

"Это ужасное преступление требует всемирного осуждения и действий. Мы призываем мир высказаться и немедленно принять меры. Мы призываем европейских партнеров, Соединенных Штатов, членов G20 и всех, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, принять меры", - написал Сибига.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о российском ударе авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии.

Известно, что число погибших в результате вражеского удара возросло до 23. Также известно о 18 раненых. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.