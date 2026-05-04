РФ убила ракетой много людей в одном из городов: власти назвали последние данные
Более десяти пострадавших в результате российского удара до сих пор находятся в больнице.
В понедельник, 4 мая, российская армия нанесла ракетный удар по городу Мерефа в Харьковской области. Число погибших продолжает расти. На данный момент известно о семи жертвах.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«В больнице скончался еще один пострадавший в результате обстрела в Мерефе. Ранения 59-летнего мужчины оказались слишком тяжелыми — врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось», — подчеркнул он.
В результате атаки на город травмировано более 30 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях Харькова находятся 14 травмированных.
Напомним, российская ракета ударила прямо в центр города Мерефа Харьковской области. «Прилет» произошел практически посреди дороги. Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере десять домовладений, четыре магазина, СТО, административное здание, автомобили, заведение питания.