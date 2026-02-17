РФ убила трех украинских энергетиков: детали

Обстрел / © ТСН.ua

Россияне убили еще троих украинских энергетиков. Они погибли из-за обстрела автомобиля в Донецкой области.

Об этом сообщает Минэнерго.

Энергетиков убил российский дрон

Как отмечается, утром 17 февраля российский БпЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли.

«Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!» — написали в ведомстве.

Напомним, в Киеве на рабочем месте погиб энергетик.

«Работал на морозе, без отдыха, чтобы у киевлян было тепло. К сожалению, цена такой работы иногда — жизнь. Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой… К сожалению, это сказывается», — говорится в сообщении КГГА.