- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ убила трех украинских энергетиков: детали
Из-за удара РФ погибли трое сотрудников Славянской ТЭС.
Россияне убили еще троих украинских энергетиков. Они погибли из-за обстрела автомобиля в Донецкой области.
Об этом сообщает Минэнерго.
Энергетиков убил российский дрон
Как отмечается, утром 17 февраля российский БпЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли.
«Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!» — написали в ведомстве.
Напомним, в Киеве на рабочем месте погиб энергетик.
«Работал на морозе, без отдыха, чтобы у киевлян было тепло. К сожалению, цена такой работы иногда — жизнь. Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой… К сожалению, это сказывается», — говорится в сообщении КГГА.