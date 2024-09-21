РФ убила в Кривом Роге 12-летнего мальчика: ОВА о ракетном ударе по городу

Мальчику, убитому россиянами ракетой в Кривом Роге на Днепропетровщине, было 12 лет.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В общем, сейчас известно о по меньшей мере трех убитых. Кроме ребенка, погибли две женщины, которым 75 и 79 лет.

Кроме того, три человека пострадали: 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Потерпевших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, ночью РФ совершила атаку на Кривой Рог. Повреждены частные жилые дома.

Читайте также: