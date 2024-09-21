РФ убила в Кривом Роге 12-летнего мальчика: ОВА о ракетном ударе по городу

Среди травмированных также ребенок.
Мальчику, убитому россиянами ракетой в Кривом Роге на Днепропетровщине, было 12 лет.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В общем, сейчас известно о по меньшей мере трех убитых. Кроме ребенка, погибли две женщины, которым 75 и 79 лет.
Кроме того, три человека пострадали: 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Потерпевших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, ночью РФ совершила атаку на Кривой Рог. Повреждены частные жилые дома.