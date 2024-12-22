РФ удалила один из самых закрытых реестров Украины: есть ли угроза данным

Абсолютное большинство информации, о которой россияне заявляют, что украли, и так было в открытом доступе.

Россияне удалили реестры, но это не критично – данные сохранены в резервных копиях и скоро будут восстановлены.

Об этом рассказал бывший министр юстиции Денис Малюска, пишет "Украинская правда".

"Абсолютное большинство информации, о которой россияне говорят, что украли, и так находилось в свободном доступе", — рассказал он.

По его словам, единственным исключением стал Государственный реестр актов гражданского состояния – один из самых закрытых реестров, содержащий информацию, которая на первый взгляд не кажется тайной, например данные о рождении или браках. реестр, как и многие другие ресурсы, уже не в первый раз стал объектом атак россиян с начала полномасштабного вторжения.

Резервных копий у Минюста достаточно, заверил Малюска, поэтому восстановление информации гарантировано.

Напомним, хакеры Главного управления разведки Украины успешно атаковали два банка страны-агрессорки — АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".

Читайте также: