РФ ударил по областному центру: возник масштабный пожар (фото)

Удар по Запорожью 15.10.2026

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Поздно вечером, 15 октября, российские войска снова нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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«Запорожье снова под вражеским ударом. Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар», — заявил он.

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По предварительной информации, раненых нет. Информация уточняется.

Напомним, что сегодня утром РФ также нанесла мощный удар по Запорожью.

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