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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударил по областному центру: возник масштабный пожар (фото)

Российские войска поздно вечером 15 октября атаковали Запорожье.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Запорожью 15.10.2026

Удар по Запорожью 15.10.2026

Поздно вечером, 15 октября, российские войска снова нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

«Запорожье снова под вражеским ударом. Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар», — заявил он.

По предварительной информации, раненых нет. Информация уточняется.

Напомним, что сегодня утром РФ также нанесла мощный удар по Запорожью.

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