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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ ударила аж 7 КАБами по одному из областных центров: детали разрушительной атаки

Оккупанты выпустили по Сумам семь КАБов, в результате чего по меньшей мере пятеро гражданских получили ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Что известно об ударе КАБов по Сумам 26 июля

Что известно об ударе КАБов по Суммах 26 июля / © ТСН.ua

Сегодня поздно вечером, 26 июля, российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами (КАБами) по территории Сум.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

По словам городского головы, известно о пяти пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.

«На местах ударов работают все необходимые службы. Продолжаются обследования территории, масштабы разрушений и другие последствия вражеской атаки уточняются», — отметил Кобзарь.

Позже начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что среди 5 пострадавших — 58-летняя женщина, которая находилась на рабочем месте, госпитализирована, состояние удовлетворительное. Также в стационарном отделении 30-летний мужчина.

Еще три пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Предварительно повреждено 30 частных домов. Кроме того, обесточена часть потребителей из-за повреждения электросети и частично прекращено водоснабжение, вызванное вражеским ударом.

Напомним, что вчера удар российского реактивного БПЛА по Сумам унес жизни трех человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
141
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