РФ ударила аж 7 КАБами по одному из областных центров: детали разрушительной атаки

Что известно об ударе КАБов по Суммах 26 июля / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня поздно вечером, 26 июля, российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами (КАБами) по территории Сум.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

По словам городского головы, известно о пяти пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Реклама

Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.

«На местах ударов работают все необходимые службы. Продолжаются обследования территории, масштабы разрушений и другие последствия вражеской атаки уточняются», — отметил Кобзарь.

Позже начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что среди 5 пострадавших — 58-летняя женщина, которая находилась на рабочем месте, госпитализирована, состояние удовлетворительное. Также в стационарном отделении 30-летний мужчина.

Еще три пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Реклама

Предварительно повреждено 30 частных домов. Кроме того, обесточена часть потребителей из-за повреждения электросети и частично прекращено водоснабжение, вызванное вражеским ударом.

Напомним, что вчера удар российского реактивного БПЛА по Сумам унес жизни трех человек.

Новости партнеров