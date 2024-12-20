РФ ударила баллистикой, авиационной ракетой и БпЛА: что удалось сбить и куда целился враг

Ночью и с утра 20 декабря армия РФ атаковала Украину баллистическими ракетами, управляемой авиационной ракетой, ударными БпЛА типа Shahed и дронами других типов. Силы ПВО сбили пять ракет и четыре беспилотника.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курщины. Кроме того, 65 беспилотников оккупанты запускали из районов Брянска, Миллерово, Орела, Приморско-Ахтарска.

"Подтверждены убытки 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях", — сообщило командование.

Кроме того, 20 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Отмечается, что в результате ночного ракетно-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Утром армия РФ атаковала Киев. Россияне ударили пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской областей.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", — говорится в сообщении.

Впрочем, в столице обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы. Есть жертвы.

Как сообщалось, утром российская армия атаковала ракетами Украину. Воздушные силы предупреждали о взлете МиГ – носителя "Кинжалов.

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