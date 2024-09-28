РФ ударила баллистикой, авиационными ракетами и дронами: какие цели сбила ПВО и куда целился враг

Силы ПВО работали в 13 областях.
В ночь на 28 сентября российские военные запустили по Украине 77 воздушных целей: несколько типов ракет и беспилотники Shahed. Силы ПВО уничтожили 69 дронов и две управляемые авиационные ракеты
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Россияне атаковали с 19:00 27 сентября до 08:00 28 сентября:
- двумя баллистическими ракетами " Искандер-М " из оккупированного Крыма;
- двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области;
- 73 БпЛА типа "Shahed" из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орел в РФ и мыса Чауда в Крыму.
"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed". Один беспилотник полетел в направлении России, еще три – локационно потеряны на территории Украины", — говорится в сообщении.
Силы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Напомним, ночью ПС предупредили, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА. Вражеские беспилотники летели с севера, востока и юга.
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