РФ ударила баллистикой, авиационными ракетами и дронами: какие цели сбила ПВО и куда целился враг

В ночь на 28 сентября российские военные запустили по Украине 77 воздушных целей: несколько типов ракет и беспилотники Shahed. Силы ПВО уничтожили 69 дронов и две управляемые авиационные ракеты

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали с 19:00 27 сентября до 08:00 28 сентября:

двумя баллистическими ракетами " Искандер-М " из оккупированного Крыма;

баллистическими ракетами " " из оккупированного Крыма; двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области;

управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области; 73 БпЛА типа "Shahed" из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орел в РФ и мыса Чауда в Крыму.

"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed". Один беспилотник полетел в направлении России, еще три – локационно потеряны на территории Украины", — говорится в сообщении.

Силы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, ночью ПС предупредили, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА. Вражеские беспилотники летели с севера, востока и юга.

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