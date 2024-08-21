РФ ударила баллистикой, авиационными ракетами и "Шахедами": сколько целей сбило ПВО

Один дрон залетел в Беларусь, а один вернулся обратно на территорию РФ.

Ночью против 21 августа российские оккупанты атаковали Украину баллистикой, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69, а также 69 ударными беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 50 дронов и одну авиаракету.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 россияне запустили из Воронежской области, а ракету Х-59/Х-69 – из воздушного пространства Курской. Иранские Shahed летели с территории Приморско-Ахтарской, Ейской и Курской. В целом радиотехническими ресницами Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 72 воздушных целей.

По словам Олещука, силы ПВО сбили 51 воздушную цель. Также 16 БПЛА локационно потеряно. Вероятно, дроны упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия.

"Сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано пересечение дронов государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области. Также один БПЛА вернулся "на родину" – в Белгородскую область.

Напомним, в течение ночи и утра 21 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. ПС ВСУ ночью предупреждали и утром предупреждали об угрозе дронов, а также баллистического вооружения.

Читайте также:

Взрывы слышит весь город: юный блогер рассказал, какая ситуация в Покровске