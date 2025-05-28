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РФ ударила баллистикой, авиационной ракетой и "Шахедами": сколько целей сбила ПВО
По информации ПС, ночью из-за атаки РФ произошли попадания в восьми локациях.
В ночь на 28 мая РФ применила пять баллистических ракет «Искандер-М/KN-23», управляемую авиационную ракету Х-59/69. Россияне запустили 88 БпЛА Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО уничтожили 71 русский дрон.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Противовоздушная оборона обезвредила 71 вражеский БПЛА на востоке, севере и юге страны. Известно, что 34 дрона сбиты огневыми средствами поражения, а 37 — локационно потеряно.
Отмечается, что зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в восьми локациях.
По информации ПС, ракеты летели из Курской и Воронежской областей и из Крыма. Тем временем беспилотники россияне запускали из направлений Миллерово, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.
Ночная атака РФ
Российские захватчики обстреляли Полтавскую область баллистическими ракетами. В частности, под прицелом находился город Кременчуг.
Из — за атаки ночной российской атаки на Кировоградщину повреждены десятки домов. В Светловодске россияне атаковали одно из промышленных предприятий. Там возник пожар, который уже локализовали.
Известно, что оккупанты атаковали железную дорогу в трех областях - в Харьковской, Донецкой и Сумской.
В Харьковской области по меньшей мере 8 человек пострадали в результате обстрела. В частности, четырехлетний ребенок.