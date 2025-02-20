РФ ударила баллистикой, "Калибрами", крылатыми ракетами и дронами: сколько целей уничтожило ПВО

Ночью россияне запустили около 14 разных ракет и 161 беспилотник.

Ночью против 20 февраля российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. Остальные регионы Украины армия РФ атаковала беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 80 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне применили около 14 ракет:

крылатые:

Х-101/Х-55см : пуски из Волгоградской области,

: пуски из Волгоградской области, Калибр/Искандер-К : из акватории Черного моря/Крыма.

баллистический и:

Искандер-М/KN-23 : пуски — Воронежская области.

Военные отмечают, что информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется.

Кроме того, россияне атаковали 161 ударным БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Беспилотники летели по направлениям Миллерово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 10:00 подтверждены убытки 80-ти БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, 78 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина. В Херсонской области ударом вражеской управляемой авиабомбы.

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