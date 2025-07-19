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- Украина
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РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО
Противовоздушная оборона уничтожила 185 беспилотников и 23 ракеты.
В ночь на субботу, 19 июля, войска РФ атаковали Украину 379 средствами воздушного нападения - беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Силы ПВО уничтожили 208 дронов и ракет. Также 136 целей локационно потеряно (7 крылатых ракет и 129 БпЛА-имитаторов).
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью армия РФ атаковала:
344 ударными БпЛА (около 200 – Shahed) и беспилотниками-имитаторами разных типов (по направлениям Брянская, Курская, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарская;
12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей и Крыма);
8 крылатыми ракетами Искандер-К (Миллерово);
15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области).
По информации военных, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения:
185 ударных БпЛА типа Shahed;
7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 ;
7 крылатых ракет Искандер-К;
9 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание пяти ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых целей на семи локациях.
Напомним, ночью российские военные нанесли очередной удар по Украине. Вечером Россия запустила ряд беспилотников, а посреди ночи враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. В ряде областей произошли взрывы. В частности, в Одессе и Павлограде Днепропетровской области.
Заметим, что Польша подняла авиацию из-за ударов Российской Федерации ночью . Отмечено, что были подняты очередные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в высшую степень боевой готовности.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ . В частности, глава государства отметил важность совместного производства оружия вместе с партнерами и инвестиции в производство дронов в Украине.