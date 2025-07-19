РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО

Обстрелы Украины. / © ТСН.ua

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В ночь на субботу, 19 июля, войска РФ атаковали Украину 379 средствами воздушного нападения - беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Силы ПВО уничтожили 208 дронов и ракет. Также 136 целей локационно потеряно (7 крылатых ракет и 129 БпЛА-имитаторов).

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью армия РФ атаковала:

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344 ударными БпЛА (около 200 – Shahed) и беспилотниками-имитаторами разных типов (по направлениям Брянская, Курская, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарская;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей и Крыма);

8 крылатыми ракетами Искандер-К (Миллерово);

15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области).

По информации военных, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения:

185 ударных БпЛА типа Shahed;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 ;

7 крылатых ракет Искандер-К;

9 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание пяти ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых целей на семи локациях.

Напомним, ночью российские военные нанесли очередной удар по Украине. Вечером Россия запустила ряд беспилотников, а посреди ночи враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. В ряде областей произошли взрывы. В частности, в Одессе и Павлограде Днепропетровской области.

Заметим, что Польша подняла авиацию из-за ударов Российской Федерации ночью . Отмечено, что были подняты очередные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в высшую степень боевой готовности.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ . В частности, глава государства отметил важность совместного производства оружия вместе с партнерами и инвестиции в производство дронов в Украине.

Дата публикации 11:17, 19.07.25 Количество просмотров 71 Ад в Шостке: РФ массированно бьет по городу, раздаются сильные взрывы