РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и дронами: сколько целей уничтожено, что было под прицелом

Массированная атака РФ. / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Ночью на 24 марта армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. В общей сложности было зафиксировано 426 воздушных целей, которые враг запустил по объектам критической инфраструктуры страны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Какие ракеты и дроны запустила РФ

По данным военных, радиотехническими войсками зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

семь баллистических ракет Искандер-М/С-400 : районы пуска — Курская область и ТОТ Донетчины;

18 крылатых ракет Х-101 : район пуска — из воздушного пространства над Каспийским морем;

пять крылатых ракет Искандер-К : район пуска — Брянская область;

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 : районы пусков Курщина и оккупированная территория Донетчины;

392 ударных БпЛА типа Shahed (около 250 штук), «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов: направления запусков — Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также Гвардейское в аннексированном Крыму.

Отражение российской атаки

Ночной воздушный нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. По предварительным данным, было сбито/подавлено 390 целей. В частности, 25 ракет.

Силы ПВО уничтожили:

18 крылатых ракет Х-101;

пять крылатых ракет Искандер-К;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

365 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание шести ракет и 27 ударных БПЛА на 22 локациях. Падение отломков беспилотников фиксируют на десяти локациях. Кроме того, военные подчеркнули, что информация о трех ракетах уточняется.

Атака РФ 24 марта

Этой ночью РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину РФ. В регионах объявляли воздушную тревогу сначала из-за дронов, а затем из-за ракет. Воздушные силы ночью предупредили, что россияне подняли в воздух стратегическую авиацию и совершил пуски крылатых ракет.

Под существенным обстрелом оказались Запорожье и Полтава, где РФ ударила прямо по жилым домам. Погибли мирные люди: одна жертва в Запорожье, две — в Полтаве. Десятки человек получили травмы.

Соседняя Польша отреагировала на ночную массированную атаку. Польские и союзные воздушные силы поднимали в воздух пару истребителей и самолеты раннего радиолокационного обнаружения. Также были «активированы необходимые силы и ресурсы».

В то же время утром 24 марта «Укрзализныця» сообщила, что задерживаются поезда в ряде регионов Украины. В частности, в Полтавской и Днепропетровской областях. В Харьковской области ввели изменения в движении поездов из-за удара по электропоезду на станции Слатино.