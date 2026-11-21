Последствия атаки

Реклама

РФ нанесла удары баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. На данный момент — 47 раненых. 27 из них — в тяжелом состоянии. Среди раненых — шестеро детей. Также среди пострадавших два сотрудника ГСЧС и два сотрудника скорой помощи.

Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Реклама

«Сначала две баллистические ракеты. А потом, когда началась аварийно-спасательная операция, еще три реактивных „Шахеда“ ударили по медикам, спасателям и коммунальщикам. Потом уже ночью — еще один удар реактивным „Шахедом“ по промышленному предприятию», — отметил он.

Реклама

По предварительным данным, обходы усложнены из-за постоянных тревог — повреждены 23 многоквартирных дома, больница, учебные заведения, объекты бизнеса, гаражи, машины скорой помощи, автомобили. Возникло несколько пожаров.

Также в результате удара произошло снижение давления воды в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районе. Возникли ограничения по поставкам газа и проблемы с энергоснабжением. Для ликвидации последствий задействованы все оперативные и коммунальные службы.

Напомним, 20 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по центральной части Кривого Рога на Днепропетровщине. Известно о погибших и более 40 раненых. В результате ракетной атаки в городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили.

Сначала было известно о 20 пострадавших, среди них — трое детей. Семилетний мальчик находился в больнице в тяжелом состоянии. Впоследствии в ОВА отметили, что число пострадавших из-за российской атаки увеличилось до 21. Среди раненых — двое чрезвычайников. Погибла фельдшер скорой, прибывшей на место вражеского удара. Ее доставили в больницу, однако спасти не удалось. Также врачи не смогли спасти 7-летнего мальчика.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров