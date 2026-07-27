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РФ ударила баллистикой по областному центру Украины: есть раненые
Одна из пострадавших от российской атаки находится в крайне тяжелом состоянии.
Российские войска атаковали Запорожье баллистическими ракетами 27 июля. Из-за вражеских ударов трем людям понадобилась помощь медиков.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Сначала Федоров предупредил жителей Запорожья и области об угрозе ударов баллистическими ракетами. Уже вскоре он заявил о пострадавших из-за вражеской атаки.
«В результате вражеской атаки три человека нуждаются в помощи врачей. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь», — говорится в заявлении главы ОВА.
Напомним, в ночь на 27 июля Россия атаковала Запорожье и Днепр, в результате чего погибли два человека — 67-летний мужчина в Запорожье и еще один человек там же, а также есть раненые. В обоих городах повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, а под завалами в Запорожье могут находиться люди.