РФ ударила баллистикой по областному центру Украины: есть раненые

Ракетный удар и Владимир Путин

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Российские войска атаковали Запорожье баллистическими ракетами 27 июля. Из-за вражеских ударов трем людям понадобилась помощь медиков.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сначала Федоров предупредил жителей Запорожья и области об угрозе ударов баллистическими ракетами. Уже вскоре он заявил о пострадавших из-за вражеской атаки.

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«В результате вражеской атаки три человека нуждаются в помощи врачей. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь», — говорится в заявлении главы ОВА.

Напомним, в ночь на 27 июля Россия атаковала Запорожье и Днепр, в результате чего погибли два человека — 67-летний мужчина в Запорожье и еще один человек там же, а также есть раненые. В обоих городах повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, а под завалами в Запорожье могут находиться люди.

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