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РФ ударила баллистикой по железной дороге в Киеве: много погибших и сильные разрушения — шокирующие подробности
Россияне прицельно ударили по железнодорожному депо Киева.
Ночью против вторника, 1 сентября, армия России ударила баллистикой по Киеву. Под прицелом ракет оказались железнодорожные объекты, в том числе депо. Есть погибшие.
Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
В Киеве последние тревога продолжалась более часа — с 02:10 — 03:21. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и других способов поражения для Киева. В частности, в город летели скоростные цели. В столице баллистика атаковала объекты «Укрзализныци». В частности, депо.
Атака на объекты «УЗ» в Киеве
Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что россияне прицельно нанесли баллистические ракетные удары по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам.
«Много разрушений. С ночи находимся здесь на месте. Рядом — полностью разрушенный цех. Ряд возгораний еще устраняют спасатели. На двух гонках закрывали движение, открыли…», — говорится в сообщении.
Что известно о жертвах атаки
Александр Перцовский сообщил, что жертвами российского удара стали по меньшей мере семь человек.
«Баллистический удар унес жизни семи человек, из которых шесть — наши сотрудники. Один коллега в больнице с ранениями. Десятки успели спастись по укрытиям», — подчеркнул он.
Напомним, ночью Киев снова оказался под массированной атакой. В частности, баллистические и крылатые ракеты атаковали город по нескольким направлениям. Местные власти сообщили, что в результате массированного удара на столицу и область погибли четыре человека.