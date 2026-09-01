Поезд. / © "Укрзализныця"

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Ночью против вторника, 1 сентября, армия России ударила баллистикой по Киеву. Под прицелом ракет оказались железнодорожные объекты, в том числе депо. Есть погибшие.

Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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В Киеве последние тревога продолжалась более часа — с 02:10 — 03:21. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и других способов поражения для Киева. В частности, в город летели скоростные цели. В столице баллистика атаковала объекты «Укрзализныци». В частности, депо.

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Атака на объекты «УЗ» в Киеве

Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что россияне прицельно нанесли баллистические ракетные удары по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам.

«Много разрушений. С ночи находимся здесь на месте. Рядом — полностью разрушенный цех. Ряд возгораний еще устраняют спасатели. На двух гонках закрывали движение, открыли…», — говорится в сообщении.

Что известно о жертвах атаки

Александр Перцовский сообщил, что жертвами российского удара стали по меньшей мере семь человек.

«Баллистический удар унес жизни семи человек, из которых шесть — наши сотрудники. Один коллега в больнице с ранениями. Десятки успели спастись по укрытиям», — подчеркнул он.

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Напомним, ночью Киев снова оказался под массированной атакой. В частности, баллистические и крылатые ракеты атаковали город по нескольким направлениям. Местные власти сообщили, что в результате массированного удара на столицу и область погибли четыре человека.

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