РФ ударила баллистикой, ракетами разных типов и дронами: сколько целей сбито и где попадание

В частности, зафиксировано попадание ракетами, входящими в цель по баллистической траектории.

В ночь на 1 февраля оккупанты РФ совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА Shahed и дронами-имитаторами других типов. Россияне запустили 165 воздушных целей. ПВО уничтожило 56 БпЛА и часть ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили:

семь баллистических ракет " Искандер-М"/KN-23 : районы пусков — ТОТ АР Крым, Воронежская область;

баллистических ракет " : районы пусков — ТОТ АР Крым, Воронежская область; семь крылатых ракет "Искандер-К" : районы пусков — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкой области;

крылатых ракет : районы пусков — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкой области; восемь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;

крылатых ракет из самолетов Ту-22М3; восемь крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс; десять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации: район пусков – Воронежская область;

управляемых авиационных ракет из самолетов тактической авиации: район пусков – Воронежская область; две управляемые авиационные ракеты Х-31П – из акватории Черного моря;

управляемые авиационные ракеты из акватории Черного моря; 123 ударных БпЛА Shahed и /дронов-имитаторов разных типов: районы пусков – Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.

"По предварительным данным, сбито 56 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы разных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей. Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной. Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны не достигла своих целей", — подчеркнули. военные.

Впрочем, подчеркнули ПС, произошли попадания. В частности, ракетами, которые входят в цель по баллистической траектории. В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.

"Попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве, обстрел баллистикой исторического центра Одессы является очередным свидетельством варварства и терроризма российского руководства. Также в ночь на февраль противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской., Хмельницкой, Киевской областях", — сообщило Командование.

Атака на Украину 1 февраля

Ночью и с утра 1 февраля РФ атаковала Украину ракетами, дронами и бомбами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что есть разрушения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

В частности, армия РФ атаковала объекты энергетики. В ряде областей временно применяли отключение света. Впоследствии их упразднили.

Соседняя Польша отреагировала на удары РФ. Да, польские военные поднимали в воздух истребители, а также привели в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.

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