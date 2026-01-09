РФ ударила баллистикой средней дальности, "Калибрами" и сотнями дронов: что уничтожило ПВО во время массированной атаки

Атака РФ. / © ТСН.ua

В ночь на пятницу, 9 января, армия России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры. Захватчики применили ударные БПЛА, ракеты морского и наземного базирования. В частности, баллистику средней дальности. Основное направление этой атаки — Киевская область.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что радиотехническими войсками ПС было обнаружено 278 средств воздушного нападения: 36 ракет и 242 БпЛА:

242 ударных беспилотника типа Shahed (150 штук) и «Гербера» из направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Чауды и Гвардейского;

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 : районы пусков — Брянская область;

22 крылатых ракет «Калибр», которые были запущены из акватории Черного моря;

одной баллистической ракеты средней дальности: пуск с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 244 воздушных целей.

226 беспилотников;

восемь баллистических Искандер-М/С-400;

десять крылатых ракет «Калибр».

По данным военных, зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.

Ночная атака РФ

Около полуночи по всей стране была объявлена масштабная воздушная тревога. Во Львове прогремели мощные взрывы. Они произошли всего через несколько минут после того, как раздались сирены. Мониторинговые чаты информировали, что удар мог быть нанесен «Орешником».

Власти сообщили, что на Львовщине атаки подвергся объекту критической инфраструктуры. В результате ракетного удара в селе Рудно возле областного центра сработала автоматическая система безопасности газа. Произошли проблемы с газоснабжением.

Кроме того, поздно вечером и посреди ночи Россия массированно атаковала Киев. баллистики, «Калибрамы» и дронами. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В частности, на Левом берегу столицы введены экстренные отключения света.