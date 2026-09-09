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- Украина
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РФ ударила боевым дроном по многоэтажке в Харькове: первые подробности
В Киевском районе Харькова российский боевой дрон попал в многоэтажный жилой дом, последствия атаки уточняют.
В Харькове зафиксировали попадание российского боевого беспилотника в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .
Удар произошел в Киевском районе города.
Информация о возможных пострадавших, пожаре и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.
Ранее этой ночью сообщалось также о попадании в складское здание в Холодногорском районе Харькова, где возник пожар.
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