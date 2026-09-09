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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила боевым дроном по многоэтажке в Харькове: первые подробности

В Киевском районе Харькова российский боевой дрон попал в многоэтажный жилой дом, последствия атаки уточняют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Огонь, пожар

Огонь, пожар / © pixabay.com

В Харькове зафиксировали попадание российского боевого беспилотника в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

Удар произошел в Киевском районе города.

Информация о возможных пострадавших, пожаре и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Ранее этой ночью сообщалось также о попадании в складское здание в Холодногорском районе Харькова, где возник пожар.

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