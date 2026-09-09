РФ ударила боевым дроном по многоэтажке в Харькове: первые подробности

Огонь, пожар / © pixabay.com

Реклама

В Харькове зафиксировали попадание российского боевого беспилотника в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

Реклама

Удар произошел в Киевском районе города.

Реклама

Информация о возможных пострадавших, пожаре и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Ранее этой ночью сообщалось также о попадании в складское здание в Холодногорском районе Харькова, где возник пожар.

Новости партнеров

Новости партнеров