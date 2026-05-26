РФ ударила боевым дроном по могилам военных — что известно о последствиях (фото)

Российская Гербера попала в сектор захоронений военных на Черниговщине / © Суспільне

Российский дрон ударил по кладбищу на Черниговщине, а именно, атакован город Сновск. Один из ударов БпЛА пришелся по городскому кладбищу, где расположен сектор захоронений украинских военных.

Об этом сообщил начальник Корюковского РОА Павел Мирошниченко.

По его словам, россияне использовали дрон типа «Гербера». В результате атаки были повреждены могилы погибших защитников Украины.

«Повреждение произошло на секторе кладбища, где происходили захоронения военных», — отметил Мирошниченко.

При ударе на территории кладбища находилась 40-летняя женщина. Она получила осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали, впоследствии ее планируют перевести в медучреждение в Чернигове.

По данным районной военной администрации, атака длилась около часа — с 12:40 до 13:40. В городе зафиксировали по меньшей мере три попадания.

Кроме кладбища под удар попала и транспортная инфраструктура. На одном из предприятий после атаки возникло задымление, масштабы повреждений еще уточняются.

Местные власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за угрозы повторных атак российских беспилотников.

