Беспилотник.

Днем 12 декабря русские войска атаковали ударными беспилотниками Шостку в Сумской области. Под прицелом была обычная спортивная школа.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Русские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке - спортивную школу, где продолжалась тренировка детей", - подчеркнул чиновник.

В учебное заведение захватчики направили два беспилотника. По словам Григорова, оккупанты нанесли прицельный удар "по месту, где находились дети". Последствия атаки уточняются.

Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно, подчеркнул чиновник, все живы. Раненых тоже нет.

После атаки россиян по школе в Шостке.

Напомним, ночью россияне мощно приготовили по Одессе. В районе поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть разрушение складских помещений и административного здания.

Ночная атака парализовала Одессу. Тысячи домов остались без света. В городе возникли перебои с водой и электротранспортом. Между тем, критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов.