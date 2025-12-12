- Дата публикации
РФ ударила БпЛА по спортивной школе в Шостке, где тренировались дети: детали от власти (фото)
оккупанты ударили по школе двумя дронами.
Днем 12 декабря русские войска атаковали ударными беспилотниками Шостку в Сумской области. Под прицелом была обычная спортивная школа.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Русские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке - спортивную школу, где продолжалась тренировка детей", - подчеркнул чиновник.
В учебное заведение захватчики направили два беспилотника. По словам Григорова, оккупанты нанесли прицельный удар "по месту, где находились дети". Последствия атаки уточняются.
Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно, подчеркнул чиновник, все живы. Раненых тоже нет.
Напомним, ночью россияне мощно приготовили по Одессе. В районе поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть разрушение складских помещений и административного здания.
Ночная атака парализовала Одессу. Тысячи домов остались без света. В городе возникли перебои с водой и электротранспортом. Между тем, критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов.