РФ ударила дронами, крылатыми и баллистическими ракетами: сколько целей сбило ПВО

Атака РФ в Украине.

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В ночь на 7 июня армия РФ выпустила по Украине 215 средств воздушного нападения - беспилотники и несколько типов ракет. Украинская ПВО уничтожила 174 воздушных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью РФ ударила:

206 ударными БпЛ А типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (по направлениям Брянская, Курская, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская, Чауды);

двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской области);

шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);

одной крылатой ракетой Искандер-К (из Ростовской области).

Силы противовоздушной обороны обезвредили 174 средства воздушного нападения:

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87 БпЛА типа Shahed сбит огневыми средствами, 80 — локационно потеряно;

шесть управляемых ракет Х-59/69;

одну крылатую ракету Искандер-К.

По информации военных, зафиксировано попадание в десяти 10 локациях, падение сбитых целей – на семи локациях.

Ночная атака РФ

Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Ряд областей атаковали вражеские БпЛА. Кроме того, сообщалось об опасности ракетных ударов.

В Днепре и Павлограде ночью произошли взрывы. В Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть ракет и 27 БпЛА. В Днепре из-за российских обстрелов повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей.

Кроме того, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел Харькова . Атака продолжалась больше часа — в городе раздалось несколько десятков взрывов. Враг нанес удары одновременно ракетами, «Шахедами» и управляемыми авиабомбами.

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Город пережил мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны. Известно о трех погибших . Пострадал 21 человек, из них двое детей – 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка.

Дата публикации 20:56, 06.06.25 Количество просмотров 11 Завалы до сих пор разгребают! ТСН в прямом эфире из Киева после российских ударов!