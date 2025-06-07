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- Украина
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РФ ударила дронами, крылатыми и баллистическими ракетами: сколько целей сбило ПВО
Ночью во время ракетно-дроновой атаки РФ произошло попадание в десяти локациях.
В ночь на 7 июня армия РФ выпустила по Украине 215 средств воздушного нападения - беспилотники и несколько типов ракет. Украинская ПВО уничтожила 174 воздушных целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью РФ ударила:
206 ударными БпЛ А типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (по направлениям Брянская, Курская, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская, Чауды);
двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской области);
шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);
одной крылатой ракетой Искандер-К (из Ростовской области).
Силы противовоздушной обороны обезвредили 174 средства воздушного нападения:
87 БпЛА типа Shahed сбит огневыми средствами, 80 — локационно потеряно;
шесть управляемых ракет Х-59/69;
одну крылатую ракету Искандер-К.
По информации военных, зафиксировано попадание в десяти 10 локациях, падение сбитых целей – на семи локациях.
Ночная атака РФ
Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Ряд областей атаковали вражеские БпЛА. Кроме того, сообщалось об опасности ракетных ударов.
В Днепре и Павлограде ночью произошли взрывы. В Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть ракет и 27 БпЛА. В Днепре из-за российских обстрелов повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей.
Кроме того, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел Харькова . Атака продолжалась больше часа — в городе раздалось несколько десятков взрывов. Враг нанес удары одновременно ракетами, «Шахедами» и управляемыми авиабомбами.
Город пережил мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны. Известно о трех погибших . Пострадал 21 человек, из них двое детей – 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка.