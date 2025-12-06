РФ ударила дронами по Черниговщине: в Новгород-Северскому есть жертвы и разрушения

Дроны РФ атаковали центр города Новгород-Северский на Черниговщине / © ТСН

Черниговщина снова оказалась под вражеским огнем. Вечером субботы, 6 декабря, российские кафиры совершили прицельную атаку дронами по городу Новгород-Северский. Под удар попал именно центр населённого пункта, где расположены административные и жилые здания.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Пожар в полиции и реакция правоохранителей

По данным правоохранителей, в результате вражеских ударов вспыхнул пожар в помещении Новгород-Северского районного отдела полиции. Огонь охватил здание, нанеся ему повреждения.

Следователи полиции уже работают на местах попадания и документируют последствия военного преступления. Открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Последствия удара русских дронов по Новгород-Северскому на Черниговщине / © Фото из открытых источников

Смерть человека и уточненные масштабы разрушений

Впоследствии появилась уточненная информация о пострадавших и масштабах атаки. Начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook сообщил трагическое известие.

«К сожалению, при обстреле в собственном доме погиб 50-летний местный житель. Искренние соболезнования родным и близким!» — написал он.

Александр Селиверстов также уточнил детали атаки:

Враг применил 4 ударных БпЛА типа «Герань-2» .

Кроме отделения полиции повреждено здание медицинского колледжа .

Разрушения испытали по меньшей мере восемь частных жилых домов и гражданский автомобиль.

Напомним, это не первая атака российских дронов на Новгород-Северский . В прошлом месяце в результате атаки были повреждены частные дома и магазин.