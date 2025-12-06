- Дата публикации
РФ ударила дронами по Черниговщине: в Новгород-Северскому есть жертвы и разрушения
Дроны РФ прицельно ударили по жилой и административной застройке, в результате чего погиб местный житель, а центр города потерпел значительные разрушения.
Черниговщина снова оказалась под вражеским огнем. Вечером субботы, 6 декабря, российские кафиры совершили прицельную атаку дронами по городу Новгород-Северский. Под удар попал именно центр населённого пункта, где расположены административные и жилые здания.
Об этом сообщила полиция Черниговской области.
Пожар в полиции и реакция правоохранителей
По данным правоохранителей, в результате вражеских ударов вспыхнул пожар в помещении Новгород-Северского районного отдела полиции. Огонь охватил здание, нанеся ему повреждения.
Следователи полиции уже работают на местах попадания и документируют последствия военного преступления. Открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Смерть человека и уточненные масштабы разрушений
Впоследствии появилась уточненная информация о пострадавших и масштабах атаки. Начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook сообщил трагическое известие.
«К сожалению, при обстреле в собственном доме погиб 50-летний местный житель. Искренние соболезнования родным и близким!» — написал он.
Александр Селиверстов также уточнил детали атаки:
Враг применил 4 ударных БпЛА типа «Герань-2» .
Кроме отделения полиции повреждено здание медицинского колледжа .
Разрушения испытали по меньшей мере восемь частных жилых домов и гражданский автомобиль.
Напомним, это не первая атака российских дронов на Новгород-Северский . В прошлом месяце в результате атаки были повреждены частные дома и магазин.