Украина
267
1 мин

РФ ударила дронами по Чернигову: есть раненые

Из-за атаки беспилотников на Чернигов ранения получили 4 человека.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армия РФ дронами ударила по Чернигову . Ранены четыре человека.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Как стало известно, самому младшему пострадавшему 23 года, а самому старшему — 53. Удар дрона пришелся по предприятию. Раненые были доставлены в больницу.

Известно также, что российские БПЛА атаковали Сновск. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Напомним, ситуация с энергетикой в Черниговской области очень сложная. РФ уничтожила ключевой блок поколения в области.

«Россияне пытаются создать полный блекаут для гражданского населения. Здесь нет ничего военного. Это умышленный геноцид против мирных людей», - отметил представитель облэнерго.

