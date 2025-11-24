РФ ударила дронами по Чернигову: есть раненые

Реклама

Армия РФ дронами ударила по Чернигову . Ранены четыре человека.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Как стало известно, самому младшему пострадавшему 23 года, а самому старшему — 53. Удар дрона пришелся по предприятию. Раненые были доставлены в больницу.

Известно также, что российские БПЛА атаковали Сновск. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Напомним, ситуация с энергетикой в Черниговской области очень сложная. РФ уничтожила ключевой блок поколения в области.

«Россияне пытаются создать полный блекаут для гражданского населения. Здесь нет ничего военного. Это умышленный геноцид против мирных людей», - отметил представитель облэнерго.