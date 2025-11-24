- Дата публикации
РФ ударила дронами по Чернигову: есть раненые
Из-за атаки беспилотников на Чернигов ранения получили 4 человека.
Армия РФ дронами ударила по Чернигову . Ранены четыре человека.
Об этом сообщает глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
Как стало известно, самому младшему пострадавшему 23 года, а самому старшему — 53. Удар дрона пришелся по предприятию. Раненые были доставлены в больницу.
Известно также, что российские БПЛА атаковали Сновск. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
Напомним, ситуация с энергетикой в Черниговской области очень сложная. РФ уничтожила ключевой блок поколения в области.
«Россияне пытаются создать полный блекаут для гражданского населения. Здесь нет ничего военного. Это умышленный геноцид против мирных людей», - отметил представитель облэнерго.