РФ ударила дронами по Днепропетровщине: в области масштабные отключения света

В ночь на 2 февраля российская армия атаковала Криворожский район в Днепропетровской области беспилотниками. Из-за попадания произошли масштабные отключения света.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью российская армия атаковала Криворожский район беспилотниками. Три "Шахеда" сбили защитники из ПВК "Восток". Но есть и попадание БпЛА", — говорится в сообщении.

В результате удара беспилотников в регионе обесточено более 40 тысяч абонентов. В частности, без электричества осталось две шахты. Под землей оставалось более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность, подчеркнул Лысак.

В свою очередь, глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что удар беспилотников произошел по критической инфраструктуре города.

"В результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города. В частности, часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбуса", — сообщил чиновник.

По состоянию на 07.00 удалось возобновить электроснабжение для 60 тыс. абонентов. К утру все больницы также с электроэнергией. Кроме того, возобновил работу троллейбус и городской трамвай, но скоростной пока не работает. Котельная "Теплоцентрали" №2 также обесточена. По словам Вилкула, в настоящее время в одной шахте осталось 19 шахтеров. Другие были эвакуированы.

Напомним, в компании "Укрэнерго" сообщили, что ночью РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждения на одной из подстанций НЭК. Масштабные отключения произошли в Кривом Роге Днепропетровской области.

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