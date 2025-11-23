ТСН в социальных сетях

Украина
292
1 мин

РФ ударила дронами по Днепру: есть пострадавшие

Из-за обстрела Днепра беспилотниками являются пострадавшие, в частности ребенок.

Катерина Сердюк
Днепр

Днепр

Ночью 23 ноября армия РФ ударила беспилотниками по Днепру. В результате российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Как отмечается, среди пострадавших 11-летняя девочка.

«Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому», — написал Гайваненко.

Также изуродовано 6 машин.

Напомним, кафиры ночью 23 ноября атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате атаки в Днепре вспыхнули пожары в одной из многоэтажек и в частном доме. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их количество и состояние пока уточняются.

292
