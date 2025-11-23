- Дата публикации
РФ ударила дронами по Днепру: есть пострадавшие
Из-за обстрела Днепра беспилотниками являются пострадавшие, в частности ребенок.
Ночью 23 ноября армия РФ ударила беспилотниками по Днепру. В результате российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Как отмечается, среди пострадавших 11-летняя девочка.
«Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому», — написал Гайваненко.
Также изуродовано 6 машин.
