ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
754
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила дронами по городу на Черниговщине: есть погибшие (фото)

Россияне атаковали в городе обычные жилые дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

В полночь российская армия атаковала беспилотниками город Городня в Черниговской области. Есть погибшие.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В результате российского удара в городе погибли две женщины, которым было 75 и 72 года.

"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали", - подчеркнул чиновник.

В Городне повреждены дома. Кроме того, прилет произошел по зданию предприятия, которое пока не работает. На местах попадания возникли пожары.

ФОТО

Армия РФ ночью 18 ноября атаковала Черниговскую область. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Армия РФ ночью 18 ноября атаковала Черниговскую область. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В городе Городня погибли две женщины. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В городе Городня погибли две женщины. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В городе Городня россияне атаковали обычные жилые дома. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В городе Городня россияне атаковали обычные жилые дома. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Армия РФ ночью 18 ноября атаковала Черниговскую область. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Армия РФ ночью 18 ноября атаковала Черниговскую область. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Напомним, также этой ночью Россия массированно ударила беспилотниками по Днепру. В частности, в городе повреждена железнодорожная инфраструктура. Серьезные повреждения получило пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Россияне целят по нему уже во второй раз за время полномасштабной войны.

Дата публикации
Количество просмотров
754
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie