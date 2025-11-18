РФ ударила дронами по городу на Черниговщине: есть погибшие (фото)

Беспилотник.

Реклама

В полночь российская армия атаковала беспилотниками город Городня в Черниговской области. Есть погибшие.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В результате российского удара в городе погибли две женщины, которым было 75 и 72 года.

Реклама

"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали", - подчеркнул чиновник.

В Городне повреждены дома. Кроме того, прилет произошел по зданию предприятия, которое пока не работает. На местах попадания возникли пожары.

ФОТО

Армия РФ ночью 18 ноября атаковала Черниговскую область. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В городе Городня погибли две женщины. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В городе Городня россияне атаковали обычные жилые дома. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Армия РФ ночью 18 ноября атаковала Черниговскую область. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Напомним, также этой ночью Россия массированно ударила беспилотниками по Днепру. В частности, в городе повреждена железнодорожная инфраструктура. Серьезные повреждения получило пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Россияне целят по нему уже во второй раз за время полномасштабной войны.