РФ ударила дронами по городу на Черниговщине: есть погибшие (фото)
Россияне атаковали в городе обычные жилые дома.
В полночь российская армия атаковала беспилотниками город Городня в Черниговской области. Есть погибшие.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
В результате российского удара в городе погибли две женщины, которым было 75 и 72 года.
"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали", - подчеркнул чиновник.
В Городне повреждены дома. Кроме того, прилет произошел по зданию предприятия, которое пока не работает. На местах попадания возникли пожары.
ФОТО
Напомним, также этой ночью Россия массированно ударила беспилотниками по Днепру. В частности, в городе повреждена железнодорожная инфраструктура. Серьезные повреждения получило пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Россияне целят по нему уже во второй раз за время полномасштабной войны.