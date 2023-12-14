РФ ударила дронами по Одессе и области: есть пострадавшие, повреждена припортовая инфраструктура

Травмированы по меньшей мере 11 человек, среди которых трое детей.

В ночь на 14 декабря российская армия атаковала беспилотниками Одесскую область. Дроны летели и на областной центр, и на юг – Подунавье. В небе над регионом ПВО сбило 32 БпЛА.

Об этом сообщили Силы обороны юга и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Более шести часов подряд, начиная с вечера до глубокой ночи враг терроризировал южные регионы несколькими волнами дроновых атак и параллельно нанес ракетный удар", — говорится в сообщении.

В Одессе обломками сбитых дронов-камикадзе повреждено более десятка зданий, возникли возгорания автомобилей. Предварительно известно об 11 раненых мирных жителях, среди которых трое детей.

По словам главы ОВА Олега Кипера, детей и двоих взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. У взрослых – сотрясения мозга и ранения.

Тем временем в Подунавье враг атаковал припортовую инфраструктуру. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ. Потерпевших нет.

"После обстрела Одессы россияне принялись атаковать Измаильский район. Туда террористы направили более 20 ударных дронов", — сообщил Кипер.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по Миролюбивке на Херсонщине. В результате атаки разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами дома погибла пожилая женщина. Повреждение нанесено учебному заведению и амбулатории. В регионе также были уничтожены два дрона.

Другой ракетный удар произошел по Снегиревке Николаевской области. Отмечается, что обошлось без существенных повреждений и пострадавших. В области силы ПВО сбили пять БПЛА.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала дронами и ракетами С-300. Силы ПВО сбили 41 дрон. Воздушные силы подчеркнули, что основным направлением удара БПЛА стала Одесщина.

Воздушная тревога в Одесской области длилась более семи часов: с 19:28 13 декабря до 02:36 14 декабря. ПС информировали об атаке беспилотников. Во время тревоги в Одесской области раздались взрывы.

Читайте также: