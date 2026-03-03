РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены важные объекты

Порт. / © Associated Press

В ночь на вторник, 3 марта, российская армия снова атаковала беспилотниками Одесскую область. Прошло без пострадавших, но есть разрушение.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Потерпели повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате атаки был поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты остекления в административных зданиях. Возгорание не зафиксировано, добавил Кипер.

«В настоящее время на местах „прилетов“ работают специальные и коммунальные службы, а также правоохранители, документирующие военные преступления страны-агрессорки.

Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала Украину. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. В частности, было громко в Черноморске на Одесщине.

Утром 3 марта военные предупредили об угрозе баллистики и выходе воздушной цели. В Николаеве раздались взрывы.