РФ ударила дронами по Полтавской области: есть попадание в промышленный объект

Травмирован один человек.

Ночью 5 июня армия Российской Федерации ударила беспилотниками Shahed по Полтавской области. Дроны атаковали промышленный объект.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Русская армия ночью атаковала Полтавщину. По враждебным БПЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект", — подчеркнул руководитель ОВА.

По его словам, в результате "прилета" пострадал один человек.

Напомним, ночью против 5 июня агрессорка Россия атаковала Украину беспилотниками. Захватчики запустили 27 "Shahed-131/136" из российского Курска и мыса Чауда. Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА.

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