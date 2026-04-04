РФ ударила дронами по Суммах: есть попадание в многоэтажку
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
В ночь на 4 апреля российские войска совершили атаку на Сумы с применением ударных беспилотников, в результате чего зафиксировано попадание в жилой дом.
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
«Зафиксировано попадание БпЛА в Заречном районе в многоквартирный жилой дом, в результате чего возник пожар», — говорится в сообщении.
Кроме того, в том же районе зафиксировали еще одно попадание — во дворе.
Пока информация о пострадавших, а также масштабы разрушений уточняется.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 4 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Киевской области российский дрон повредил объекты Национального военного мемориального кладбища.