РФ ударила дроном по ферме на Сумщине: есть пострадавшие и погибшие животные

РФ ударила дроном по ферме на Сумщине

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В Сумском районе в результате вражеского удара беспилотником по хозяйству в Садовской общине пострадали люди и погиб скот. Атака произошла в момент, когда работники фермы заводили животных в помещение.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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«В результате атаки тяжелые ранения получила 51-летняя женщина. С ожогами ее оперативно госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Григоров.

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По его словам, еще четыре сотрудника хозяйства получили травмы, однако помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

РФ ударила дроном по ферме на Сумщине

Кроме гражданских лиц, в результате атаки пострадало поголовье скота: часть животных погибла, другие получили ранения.

РФ ударила дроном по ферме на Сумщине.

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Напомним, в Сумах вечером 11 июня вражеский беспилотник «Молния» попал в многоквартирный дом.

Еще раньше в ночь на 6 июня российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, автозаправочную станцию и почтовый автомобиль в Сумской области. В результате ударов ранений получили два человека.

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