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РФ ударила дроном по ферме на Сумщине: есть пострадавшие и погибшие животные
Российский беспилотник прицельно ударил по ферме в Садовской общине Сумской области. Пострадали работники, есть погибший и раненый скот.
В Сумском районе в результате вражеского удара беспилотником по хозяйству в Садовской общине пострадали люди и погиб скот. Атака произошла в момент, когда работники фермы заводили животных в помещение.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
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«В результате атаки тяжелые ранения получила 51-летняя женщина. С ожогами ее оперативно госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Григоров.
По его словам, еще четыре сотрудника хозяйства получили травмы, однако помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
Кроме гражданских лиц, в результате атаки пострадало поголовье скота: часть животных погибла, другие получили ранения.
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Напомним, в Сумах вечером 11 июня вражеский беспилотник «Молния» попал в многоквартирный дом.
Еще раньше в ночь на 6 июня российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, автозаправочную станцию и почтовый автомобиль в Сумской области. В результате ударов ранений получили два человека.