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РФ ударила дроном по одному из районов Харькова: есть пострадавшая — первые подробности
Враг снова атаковал жилой квартал Харькова.
Российские войска атаковали Харьков беспилотником. В Салтовском районе дрон попал в крышу девятиэтажного жилого дома. Пострадала 50-летняя женщина.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Атака дрона на Харьков: что известно о попадании в многоэтажку
По информации главы ОВА, у пострадавшей диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали ей необходимую помощь.
После атаки на место прибыли спасатели, медики и милиционеры. Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.
Последствия удара по Салтовке: сообщили в Харьковской ОВА
«Враг нанес удар дроном по Салтовскому району Харькова. Попадание зафиксировано в крышу 9-ти этажного жилого дома. 50-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — сообщил Олег Синегубов.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал об атаке российского беспилотника на Харьков. Тогда дрон попал в медицинское учреждение в Шевченковском районе города, в результате чего пострадали четыре человека. Также получили повреждения автомобили и окна многоквартирного дома в жилом комплексе.